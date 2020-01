Šakota nije prizvao sreću: "Te trojke Barse..."

Dragan Šakota se prvo zahvalio Barseloni i čestitao je Svetislavu Pešiću na pobedi.



"Najpre, moram da čestitam Barseloni. Mislim da je ovo bila vrlo interesantna utakmica u kojoj su ljudi mogli da uživaju. Bila je napeta, a mi smo imali jedan problem - energiju igrača koje smo imali na raspolaganju", rekao je Dragan Šakota.



Srpski trener je istakao da Zvezda nije imala ni sreće u poslednjim trenucima meča.



"Naravno, imali smo mi šansu da ostvarimo bolji rezultat, da smo odigrali bolju odbranu na kraju, u ključnim momentima. Međutim, primili smo tada dve važne trojke, i to na kraju Barsinih napada", rekao je Šakota.



Dodao je i da je bilo problema sa povređenim igračima što je takođe razlog poraza.



"Nedostajala su mi petorica igrača, koja nisu ovde bila iz različitih načina. Imamo problem sa virusima, a dva, zapravo tri igrača su povređena, dok jedan ima problem sa vizom. To je razlog što nismo imali dovoljno igrača u rotaciji, i, naravno, logično da su momci na kraju bili umorni.A kada ste umorni, onda ne igrate dobru odbranu, niti pravite dobre odluke u napadu. To je moj utiska. Da budem iskren, Perperoglu je ovde doputovao samo da popuni sastav, jer smo imali desetoricu igrača na raspolaganju. On je počeo da trenira sa ekipom tek pre dva dana. Još nije spreman da nastupa, ali smo rešili da bude uz tim, da se zagreva, da putuje sa ekipom, to da. To je bio razlog što je bio sa nama", rekao je Dragan Šakota.