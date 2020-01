Šakota neutešan: "Poraz od Albe je za plakanje, Sikma Ajnštajn se igrao sa nama!"

Trener Crvene zvezde Dragan Šakota bio je vidno razočaran posle večerašnjeg poraza od Albe u Evroligi i istakao da je nedostatak energije, ali i izostanci igrača zbog povreda uzrok poraza.



"Igrač igra i slabo odigra... To jeste za kritiku. Ovaj poraz jeste za plakanje, jer kontrolisali smo ritam, rezultat i sve... Ne bežimo da smo loše zatvorili utakmicu, jer smo imali priliku u završnici da dođemo do pobede. Jednostavno znam šta je, a to je da smo ostali bez igrača, bez energije", izajvio je trener.



"Da li bi sada trebalo da kritikujemo nekoga ko ima manje ili više snage?! Obe ekipe ove nedelje su došle dobro pripremljene. Žalgiris posle četiri slobodna dana, a Alba posle tri. Bili su kompletni, a nama fale igrači i nemamo energije", rekao je Šakota novinarima.



Zvezda je večeras izgubila u Beogradu od Albe sa 85:94 u 20. kolu Evrolige.



"Očekivao sam tešku utakmicu, a posebno kada je dupli program. Imali smo šansu u poslednjem napadu u finišu da dođemo do pobede, ali smo u produžetku ostali bez snage. To je trenutna situacija", dodao je on.



Na konstataciju novinara da je Zvezda imala problema da zaustavi šut Albe s distance, Šakota je kazao da isto pitanje ima da postavi sebi i svom timu.



"To je i moje pitanje, jer Zvezda nije ekipa koja ne igra odbranu. Nismo prešli centar, kao da smo igrali rukomet. Svaki pik su udvajali, nismo mogli da probijemo. Šta da kažem kada ne mogu da prođu?!", rekao je on.



"Hteli smo, razgovarali smo, rekli da damo sve od sebe pa da odmorimo, ali... Imamo probleme i s povredama, igramo bez prave četvorke, tu je jedino (Boriša) Simanić, ali je on suviše naivan za (Luk) Sikmu. (Džejms) Gist je sada silom prilika četvorka. Izgledalo je kao da se Sikma Ajnštajn igrao s njima. Ne mogu da tražim od igrača više od onoga što su pružili", kazao je Šakota.