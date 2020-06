Šakota govorio za grčke medije: "Poslednjih godina mi je posao bio da popravljam pokvarene timove"

Dragan Šakota je krajem minule godine preuzeo Crvenu zvezdu od Andrije Gavrilovića, koji je privremeno obavljao ulogu prvog trenera nakon što je bez posla ostao Milan Tomić.



Uz par pojačanja, doveo je "crveno-bele" u red, situacija je delovala sve bolje kako je sezona odmicala.



Nije ipak uspeo da osvojio Kup Radivoja Koraća, ali ga je pandemija sprečila da se sa Zvezdom bori za titule u ABA ligi i Superligi Srbije, ali i da nastavi borbu za plej-of Evrolige.



Kada je postalo jasno da će sezona biti otkazana, Šakota je napustio klupu Crvene zvezde, na koju je potom seo Saša Obradović.



Sada je iskusni stručnjak govorio za "SDNA", istakao je da je preko noći doneo odluku da se vrati u Beograd.



"Čekale su me utakmice i stalna putovanja. Taj ritam je potpuno lud, dosad nisam bio svedok ritma u kom se tada našla Zvezda, ali je to bilo sjajno iskustvo", izjavio je Šakota.



Nije mu bio problem da se vrati u klub, iako je on bio u lošoj situaciju, jer kako kaže, navikao je da popravlje pokvarene timove.



"Nije mi bilo potrebno prilagođavanje, to je moj grad, okruženje mi je poznato. Poslednjih godina mi je posao bio da popravljam pokvarene timove i pokazalo se da to umem da radim", dodao je doskorašnji trener "crveno-belih".









Foto: BETAPHOTO/BRANISLAV BOZIC/EV