"S obzirom na situaciju, mogu samo čestitati igračima, oni su vredni takvog nastupa. Bilo je teško poslednjih nekoliko dana. Bili smo spremni na to i momci su to uzeli u obzir'', istakao je Žakelj.



Podršku ekipi Primorske je pružio i Zvezdin trener Dragan Šakota.



"Čestitke protivničkom timu na utakmici koju su odigrali u jako izmenjenom sastavu. Njihov tim je bio najveće iznenađenje lige, na čemu im iskreno čestitam. Mi opet imamo teške utakmice, što se odražava i na fizičkoj spremi. Čestitam mojim igračima i želim da Primorska nastavi borbu kao što je to danas bio slučaj'', izjavio je Šakota.



Primorska je u sve većim kadrovskim problemima posle odlaska sponzora, večeras je novi trener Andrej Žakelj mogao da računa jedva na desetoricu igrača.