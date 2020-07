Saga oko Kampaca dobija epilog, gde će sjajni Argentinac nastaviti karijeru?

Pisali smo o lavini koju bi Fakundo Kampaco mogao da pokrene u evropskoj košarci, odlukom da karijeru nastavi u NBA ligi.Kako stoje stvari, izvesno je da će do lavine na kraj i doći.Naime, Kampaco želi karijeru da nastavi u NBA ligi, ali da bi se to dogodilo, na račun madridskog Reala će morati da legne čak šest miliona evra.Sjajni Argentinac je ugovorom vezan za klub i Real ne planira da ga se tek tako odrekne, da bi otišao klauzula mora biti plaćena.Tu nastaje problem, kako NBA klubovi za angažovanje igrača mogu da plate klubovima do 750 hiljada dolara, što znači da bi Kampaco sam morao da plati preko pet miliona evra Realu, kako bi mu "kraljevski" klub dao dozvolu da se preseli u SAD.Ipak, španski novinar Karlos Sančes Blas veruje da će rešenje uskoro biti pronađeno.