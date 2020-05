"Sad kada pogledam taj Partizan, bili smo bolji..."

U intervjuu za Sportske novosti, košarkaš Finiksa Dario Šarić govorio je o brojnim temama.



Između ostalog, prisetio se i godina u Ciboni, a naročito 2014. godine kada je na Fajnal foru ABA lige u Beogradu osvojio naslov najboljeg u regionu.



"Ono je bilo nezaboravno iskustvo. Sećam se i onoga što je prethodilo svemu, početka sezone, kad je još Spahija bio trener, kad smo mogli skinuti Zvezdu i bili bi prvi na tabeli. Onda se ekipa promenila, otišli su Džening i Strouberi, otišao je Spahija, stigli Rimac i Golemac. Meni se otvorilo dosta više prostora, bio je tu i Blesingejm. Baš smo se videli nedavno, bio je Džerel tu kod mene u Finiksu, proveli smo zajedno nekoliko dana", otkrio je Šarić.



Hrvatska ekipa ipak nije učestvovala u Evroligi zbog finansijskih problema.



"Meni su primarno tada trebale jače utakmice, jače takmičenje za dalji korak u mojoj karijeri i da je Cibona igrala Evroligu, to bi bilo to. Ne kažem da je ABA liga tada bila loša, pogledajte samo Partizanove igrače tada i kakvu su karijeru napravili, od Bogdana Bogdanovića nadalje. A opet, kad pogledam taj Partizan, onda shvatim da smo mi na kraju bili ispred njega, a imali smo i mlađu ekipu od Partizana, a to će najbolje oslikati kakav je Cibona imala potencijal", smatra reprezentativac Hrvatske.