Sad je jasno šta znači domaći teren, za Partizan to je uslov svih uslova!

Partizan ponovo ima svoju "tvrđavu".



Crno-beli i kada ne igraju dobro, ruše svoje protivnike na svom terenu, što je bio i slučaj u jučerašnjoj utakmici protiv Budućnosti. Sećate li se kada je Partizan poražen na svom terenu poslednji put?



Bio je to meč protiv Venecije, za sada jedini u sezoni gde su crno-beli poraženi na svom terenu.



Sećate se da su crno-beli počeli sezonu gde nisu videli domaći teren sve do utakmice protiv Tofaša 8. oktobra, pa je usledila pobeda nad Lokomotivom iz Krasnodara, FMP-om iz Železnika, da bi potom usledio poraz od Venecije. Nakon toga su redom padali Crvena zvezda, Ritas, Krka, Cibona, Limož, Igokea, Primorska, Mornar, Virtus, Cedevita Olimpija, Zadar, Darušafaka i Budućnost.



Dakle, do sada u sezoni Partizan pred svojim navijačima ima 16 pobeda i 1 poraz.



Ovo je od izuzetne važnosti za ekipu Andree Trinkijerija. Partizan bi u slučaju da savlada i Trento kod kuće imao otvoren put do finala jer bi imao prednost domaćeg terena u Evrokupu, a ista priča je i sa ABA ligom gde se takođe vrednuje prvo mesto domaćim terenom u doigravanju.



Nakon Kupa Radivoja Koraća će se daleko više pričati o tome, ali možemo reći da ukoliko crno-beli izađu kao pobednici u Nišu, da su favoriti za osvajanje ABA lige, možda čak i Evrokupa...