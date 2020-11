Rutinski sa Litvanijom - Srbija blizu EP, debitovala i Amerikanka!

🇷🇸's Sonja Vasic and @crvendakic11 cooked up a storm in the 82-71 win against 🇱🇹!



📊 Sonja: 15 PTS | 6 REB | 4 AST | 3 STL

📊 Aleksandra: 19 PTS | 4 REB | 3 AST | 4 STL@KSSrbije | #EuroBasketWomen pic.twitter.com/tHklBshzW8