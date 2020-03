Rudi Gober se pokajao, ovo je njegovo javno izvinjenje!

Rudi Gober zaražen koronavirusom. Noćas je stala NBA liga , a povod za ovakvu odluku nadležnih bila je informacija da je košarkaš Jutezaražen koronavirusom.





Tokom današnjeg dana potvrđeno je da je i njegov saigrač Donovan Mičel takođe pozitivan na ovaj virus sa kojim se bori čitav svet.





Javnosr je dodatno šokirana ponašanjem Gobera par dana pre nego što je saznao da je zaražen koronavirusom. Na konferenciji za medije ismevao je priče o virusu i pokušavao ''praktičnim primerom'' da pokaže kako se on toga nimalo ne plaši.





Sada, kada se dogodilo što se dogodilo, Gober se kaje zbog takvog ponašanja, pa je odlučio da se posredstvom Instagrama obrati javnosti.







''Želim da se zahvalim svima na pažnji i podršci u poslednja 24 časa. Prošao sam kroz mnogo emocija otkad sam se suočio sa dijagnozom, najviše sam osetio strah, nervozu i sramotu.



Prvo i najvažnije, želeo bih da se javno izvinim ljudima koje sam doveo u opasnost.

-





U to vreme, nisam ni slutio da sam zaražen. Bio sam nemaran i za to nema opravdanja. Nadam se da je moje iskustvo dobro upozorenje i da može poslužiti svima da stvari shvate ozbiljno. Uradiću sve što mogu da ovo iskustvo iskoristim samo za to da druge obrazujemo i da to bude preventiva za širenje virusa.





Imam vrhunsku negu i oporaviću se u potpunosti. Hvala još jednom svima na podršci i svi imaju moju podršku da preduzmu korake kako bi ostali zdravi i bezbedni. Ljubav'', napisao je Gober.





OVDE.

Nešto ranije se, takođe na Instagramu, oglasio i Donovan Mičel, a njegovu poruku možete da pogledate

-