Ročesti uporedio prethodnu situaciju u Zvezdi sa ovom: "Nije isto!"

Američki košarkaš Tejlor Ročesti rekao je danas da nije imao dilemu o povratku u Crvenu zvezdu kada je dobio poziv trenera Saše Obradovića.







"Jedan od mojih saigrača na koledžu je bio Nikola Koprivica i on mi je govorio o Zvezdi i Partizanu. Rekao sam mu kada sam imao 19-20 godina da želim da dodjem u Beograd i igram za Zvezdu. Volim grad, navijače, iskustvo. Od kako sam otišao sam želeo da se vratim, iako nisam znao da će se to dogoditi. Kada me je Saša pozvao i objasnio situaciju, trudio sam se da se ovo ostvari. Ovo je mesto u kom se zaista osećam kao kod kuće", rekao je Ročesti.



Ročesti je nastupao za Zvezdu u sezoni 2018/19. posle čega je otišao u Kinu, a nakon toga je igrao za Olimpijakos, pre nego što se vratio u srpski klub.



Nije prošao pripreme sa Zvezdom, a u nedelju je igrao prvu utakmicu od dolaska, u pobedi nad Mornarom u ABA ligi.



"Uvek sam imao samopouzdanje na terenu, bez obzira na tim, protivnika... Biću sve bolji i jači, polako se vraćam u formu, nisam igrao sedam-osam meseci. Odličan je osećaj vratiti se na teren. Sve je novo, sveže... Najveća razlika u odnosu na prethodni period u Zvezdi je to što sam tek došao i odmah igrao utakmicu", kazao je Ročesti.



Američki košarkaš je naveo da će mu biti potrebno malo vremena da se adaptira na tim i novu situaciju, a govoreći o timu je rekao da su trener i menadžment napravili dobru ekipu i da je veoma uzbudjen što je njen deo.