Rivers pretiče redom, prestigao legendarnog Oerbaha

Dok Rivers je noćas zabeležio svoju 939. pobedu u karijeri u NBA ligi.



Ovaj trener Los Anđeles Klipersa je na taj način stigao do 11. mesta u istoriji NBA lige prestigavši Reda Oerbaha.



"Imao sam mnogo sreće da radim sa neverovatnim igračima i trenerima, sa sjajnim osobljem i vlasnicima, sve to mi je omogućilo da tako dugo budem trener. Svaki put kada se vaše ime spomene uz Redovo, to je uspeh", rekao je Rivers.



Oerbah je bio nosilac one generacije Seltiksa iz 1960-ih godina kada je pod njegovim vođstvom osvojeno devet titula NBA lige, od toga osam uzastopnih.



Rivers koji ima 58 godina je takođe trenirao Seltikse i poslednji je trener koji je sa njima osvojio titulu.



Na poziciji broj 10 jeste Bil Fič koji ima 944 pobede u svojoj karijeri.



Kako izgleda lista?



Don Nelson je prvi sa 1335 pobeda, Leni Vilkens je drugi sa 1332, sledi Greg Popovič koji je najbolji od aktivnih trenera sa 1272 pobede. Zatim idu Džeri Sloan (1221), Pet Rajli (1210), Džordž Karl (1175), Fil Džekson (1155), Leri Braun (1098), Rik Adelman (1042) i Bil Fič (944).