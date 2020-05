Rival Partizana protiv nastavka Evrokupa, u suprotnom biće u velikom problemu!

Učesnici Evrolige i Evrokupa još uvek čekaju zvaničnu odluku Đordija Bartomeua oko nastavka sezone.



Prvi čovek Uniksa Jevgenij Bogačev istakao je u razgovoru za Sports.ru da se protivi nastvku Evrokupa u julu.



"Čekamo da Evroliga objavi konačnu odluku do 24. maja. Ali mislim da se sezona neće nastaviti, iako oni to žele. Ne odgovara nam igranje bez gledalaca. Zatim, treba sakupiti Amerikance, a šta ako ih ne puste. Bilo bi bolje da nema nastavka, pošto za to nema interesovanja. Potrebno je već sada misliti na narednu sezonu. Ne daj Bože da ona ne počne. Uzalud se odluka odlaže. Protiv toga sam da se takmičenje nastavlja u julu. Neki od igrača će tada već biti u drugim klubovima", rekao je Bogačev, prenosi Žurnal.



Kao jedno od rešenja spominje se završnica turnira u jednom gradu, ali čeka se odluka borda Evrolige.



Partizan bi u četvrtfinalu trebalo da odmeri snage sa Partizanom koji bi u normalnom uslovima imao prednost domaćeg terena.