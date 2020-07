Ristiću žao što nije dobio šansu, nada se novoj

Žao mi je što nije došlo do mog povratka u @kkcrvenazvezda , ali se nadam da će se ta prilika ponovo pojaviti. Želeo bih da zahvalim svim navijačima koji su me pratili prethodne godine i dali podršku i motivaciju. Hvala Zvezdi na lepim uspomenama, do sledećeg vidjenja 🔴⚪️