Rešili rebus "Jokić", Denveru opet potrebno čudo!

Denver je tamo gde se već nalazio u plej ofu. Kao i protiv Jute i Klipsa gube sa 3:1, sada moraju da načine novo mini čudo, kako bi se borili za prsten.



Nije realno, ali Nagetsi su već navikli da ih otpisuju.



Sinoć nisu našli rešenje za Entonija Dejvisa koji je postigao 14 poena u ovom meču, završio sa 34, uz pet skokova i tri asistencije.



Dejvis i Hauard svojim prvim dabl-dablom sezone (12 poena, 11 skokova) uspeli da spuste Nikolu Jokića na 16 poena, imao je 7 skokova i samo 4 asistencije. To je bio ključ, bez Jokićevih velikih partija jasno je da tim iz Kolorada nema šansu. Uz to srpski centar je rano ušao u problem sa penalima.



Lebron je ubacio 24 poena, imao devet skokova i osam asistencija, njegov tim je napravio 12 ofanzivnih skokova i dao 25 poena iz drugog napada, tu je bila razlika.



Majk Meloun je upravo istakao skok kao ono što je odlučilo meč.



Denver se spustio na -1 početkom polsednjeg perioda, ali su Lejkersi odbili sve napade. Sada su na pobedu od svog prvog finala u deceniji. Tada je Kobi završio svoju eru prstenova, tim je stao na 15, jedan manje od Bostona.



Seltiksi su u Istočnom finalu, ali na poraz od eliminacije, pa, iako Amerika priželjkuje najveći NBA klasik u finalu, čini se da će do toga teško doći.



Naredna utakmica je na programu već u noći između subote i nedelje, videćemo može li Denver da ostane u igri...