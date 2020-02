Reč ima kapiten Raduljica: "Igore, dobrodošao!"

Košarkaši Srbije počinju kvalifikacije za Evropsko prvenstvo, a selektor "orlova" Igor Kokoškov danas je po prvi put okupio igrače koji će igrati protiv Finske i Gruzije.



Kapiten nacionalnog tima Miroslav Raduljica istakao je na konferenciji za medije da će igrači pomoći novom selektru da se što bolje i brže upoznaju.



"Želim Igoru dobrodošlicu, verujem da se već oseća kao da je tu dugo, a mi igrači ćemo učiniti sve da upiznavanje bude lakše i brže. Ponovo igramo kvalifikacije, čudan je sistem, imaćemo dva ili tri treninga do prve utakmice, neće biti lako, ali radili smo to do sada i verujem da će biti jako dobro", smatra Raduljica.



Srbija prvo gostuje u Finskoj 20. februara, a tri dana kasnije u beogradskoj dvorani „Aleksandar Nikolić” dočekuje Gruziju.