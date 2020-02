"Razbili" Zvezdu, a zamalo da obore negativni rekord!

Košarkaši Mornara iz Bara u ponedeljak su savladali Crvenu zvezde, ali su u jednom segmentu bili ispod proseka.



Stručnjak za brojeve u ABA ligi Miroslav Nađ pozabavio se zanimljivom statiskom koja otkriva da je Mornar umalo oborio negativan rekord sa linije bacanja, a da je pritom pobedio.



Prema njegovim podacima, ovo je bio jedan od najgorih procenata na uzorku od 20 ili više šutnutih slobodnih bacanja.



Na minimum 20 pokušaja najmanji procenat imala je Olimpija. Tim iz Ljubljane je 2014. godine pobedio Krku, a sa linije za slobodna bacanja šutirali su 30%, 6/20.



Lošiji procenat imala je samo Mega, ali iz svega 10 pokušaja, ubacili su dva, odnosno 20%.



Mornar, koji je Zvezdu pobedio 71:64, šutirao je svega 8/23 što je 34%, dakle, drugi najlošiji procenat na uzorku 20+ i treći kada se uzmu u obzir svi mečevi u ABA ligi.





Malo sam njuškao nakon 8/23 FT Mornara



Najmanji % FT a pobjeda

9.10.2015 g. MEG vs MZT

MEG FT 2/10 (20%) Win 82:70



Najmanji % iz min. 20 pokušaja

23.3.2014 g. OLI vs KRK

OLI FT 6/20 (30%) Win 65:57



Najviše promašaja FT

9.10.2004. g. ŠIB vs CZV

CZV FT 23/44 (52,27%) Win 71:62