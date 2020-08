Rasplet! Poklonimo se Demijenu Lilardu, rekord karijere za Bobija Marjanovića!

42 POINTS. 12 ASSISTS. 8 TRIPLES.@Dame_Lillard and the @trailblazers clinch the top seed in the Western Conference Play-In! #WholeNewGame pic.twitter.com/D41IE8NoR0 — NBA (@NBA) August 14, 2020

Feniks Sansi su učinili sve u Diznijevom svetu, nije bilo dovoljno. Buker je ubacio 27 poena, njegov tim je dobio svih osam mečeva u nastavku sezone i ide kući.Naime, iako su dobili i noćas Dalas, čekali su par sati, dramatični rasplet ih je ostavio bez baraža za plej of.Utakmicu u Orlandu pamtiće naš Boban Marjanović, ubacio je 18 poena i imao 20 skokova, rekord karijere. Starteri su bili limitirani, odmaraju se za Kliperse, Dončić je odigrao 13 minuta, ubacio čak 18 poena, Slovenac je regularni deo posle restarta završio sa 32 poen, 11 skokova i 11.3 asistencije, učinak iz snova.Feniks je čeka, ali im je srce par sati kasnije slomio Demijen Lilard.Portland je završio kao osmi, Lilard je ubacio 42 poena, na kraju legao na centar kada je šut Karisa LeVerta bio nedovoljno dobar da donese pobedu Netsima. Oba tima su sjajno šutirala, iako je Portland ubacio 73 poena u prvom delu u poslednjoj četvrtini su bili na -7, ali je Lilard pogodio i jednu trojku gotovo sa centra i vratio tim u igru. U finišu, uspeo je da sa jednom krađom i poenima, uz bacanja MekKoluma prelomi.Sada sledi baraž i to sa Memfisom, u subotu, ako Portland pobedi ide u plej of, na Lejkerse, ako Grizliji slave, sledi još jedan meč koji će praktično biti "pobednik nosi sve".Memfis je završio kao deveti, dobili su Bakse, Valančijunas je ubacio 26 poena, iako se Dža Morant ispromašivao, nezainteresovani Baksi nisu bili veći problem. Milvoki je bio bez suspendovano Adetokumba, ali i da je mogao da igra, sigurno bi imao malu minutažu, kao i ostali ključni igrači.Kingsi su ranije savladali Lejkerse, Vašington Boson u beznačajnim mečevima dok će San Antonio je izgubio od Jute, i da su pobedili, isto je. Prvi put posle 22 sezone če biti bez plej ofa, Greg Popović je u svoj stilu rekao da su to lažne vesti da njegov niz nije gotov. Naravno, odbacio je mogućnost da se povuče...