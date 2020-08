Rafalna paljba Robinsona i odlični Dragić, druga pobeda Majamija!

Košarkaši Majami Hita slavili su sa 109:100 u drugom susretu serije prve runde plej-ofa protiv Indijane i sada vode sa 2:0 u pobedama protiv sastava iz Indijanapolisa.



Bolje su meč otvorili košarkaši "Vreline", ali je Indijana stigla do preokreta sredinom deonice i sa dva poena viška otišla na odmor.



Rezultatska klackalica u nastavku, ali Hit dobrom serijom drugom delu drugog kvartal stiže do nešto većeg plusa, otišli su na veliki odmor sa pet poena prednosti.



Nastavili su sa dobrom igrom puleni Erika Spolstre i u trećoj deonici, pa su stigli i do dvocifrene prednosti, pred poslednju pauzu imali su 11 poena viška.



Tesno je bilo do samog kraja, nisu Pejsersi dozvolili Majamiju da se odlepi, ali nisu uspevali previše ni da im priđu, ekipa sa Floride odbila je sve nalete Indijane i upisala drugi trijumf.



Blistao je Dankan Robinson, koji je meč otvorio sa tri vezane trojke za samo par minuta, a završio ga sa 24 poena, šutirao je van linije za tri poena 7/8, što je rekord franšize u plej-ofu.