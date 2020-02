Rafal Bogdana i Bjelice, Srbi sipali trojke kao za opkladu protiv Mute!

Trio de tiradors als Kings vs Heat: Bjelica (5/6 3p), Bogdanovic (6/13) i Hield (5/13)... pic.twitter.com/bEPUF3q8fE — Jordi Colomé Batlle (@JordiColomeB) February 8, 2020

Sjajna partija Sakramenta, imali su strpljenja za zonu Majamija, predvodio ih je Bogdanović sa 23 poena, ubacili su čak 23 trojke i srušili tim sa Floride. Bogdanović opet odličam, podigao je formu, ubacio 23 poena, Bjelica dodao 15 (pet trojki) i imao 8 asistencija. Kingsi su "pri šutu", pogodili su 19 trojki što je samo dve manje nege pre osam dana kada su postavili rekord franšize. Bogdanović je dao šest trojki, ali trenera Voltona je impresionirala odbrana. Tim je pretvorio 20 grešaka Majamija u 31 poen. Adebajo je na drugoj strani broja o do 26, Batler nije igrao zbog povređenog ramena, ali povreda nije opasna. Za Hit nisu debitovali Igodala, Solomon Hil i Krauder koji su stigli u velikoj trampi u Majami.Damijen Lilard je ubacio 42 poena Juti, ali su Blejzersi pali u Solt Lejk Sitiju. Jutu je nakon bolnog poraza od Nagetsa, vodio Bojan Bogdanović sa 27 poena, za njih je ovo veliko olakšanje nakon serije od pet poraza. Gubili su sa 13 razlike tokom treče četvrtine, onda izbrisali prednost gostiju koji su posle prve četvrtine imali samo sedam zdravih igrača.Zvuči neverovatno ali je Hjuston ubacio samo 91 poen, lako su izgubili u Arizoni. Harden je dao 32, ali je tim imao očajne procente, 34% šuta, od toga 23% za tri poena, nisu mogli da pogode pustinju. Dali su 11 trojki iz 48 pokušaja, pa je Feniks lako slavio. Dali su 46 poena u prvom periodu, a Keli Obre Džunior je sa 39 poena imao veče karijere. Ovo je prvi put da Sansi nakon 2016. i 13 poraza u nizu pobede Roketse.Oklahoma je nastavila sa sjajnim rezultatina, Kris Pol jes a 22 poena, 7 asistencija presudio Detroitu koji počinje život posle Andre Dramonda.Šampion je slavio u Indijaniu, Ibaka nastavio sa odličnim partijama 22 poena, 10 smokmova, Teren Dejvis je dodao 17 poena sa klupe, pa je Toronto stigao do rekordne 13. pobede u nizu. U finišu ili bolje rečeno 15 poslednjih minuta povredio se Louri, nedostaju Gasol i Pauel, ali bez obzira na to Kanađani su drugi put u tri dana tukli Pejserse. Ovo je inače bila 10. pobeda u nizu za Toronto u gostima, ali i prva u Indijani posle 13 meseci.Boston je dobio Atlantu, Tejtum je ubacio sedam trojki i nastavio seriju od osam utakmica u kojima je ubacio više od 20 poena. Ovo je šesta pobeda u seriji za Seltikse. Atlanta se dobro držala bili su bez Janga, vodili do poluvremena, ali čim je šut stao, stvari su došle na svoje mesto.Bredli Bil je u poslednjoj sekundi zapečatio sudbinu Dalasa polaganjem, 29 poena najboljeg igrača Vašingtona. Dalas je od Dončićeve povrede izgubio tri od pet mečeva. Na parketu nismo videli Bobana Marjanovića.Sjajna partija Turčlina Korkmaza je donela pobedu Filadelfiji. On je ubacio 34 poena, rekord karijere, a za Sikserse je najvažnije da su se vratili kući. I turneja od četiri poraza je pokazala da su oni van svoje dvorane sasvim druga ekipa.