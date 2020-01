Radonjićev osmeh i nakon debakla, evo šta misli o povratku u Zvezdu!

Trener košarkaša Bajern Minhena Dejan Radonjić rekao je da je večerašnji meč protiv Crvene zvezde bio izuzetno emotivan za njega, kao i da su crveno-beli zasluženo pobedili.



"Želim da se zahvalim Crvenoj zvezdi i navijačima na sjajnom dočeku. Bilo je prilično emotivno, bez ikakve dileme, što posle za teren ne mogu da kažem da se desilo, šta više bilo je suprotno", rekao je Radonjić novinarima uz osmeh.



Bajern je večeras u Beogradu izgubio od Crvene zvezde sa 63:93 u 17. kolu Evrolige.



"Čestitam Zvezdi na pobedi, odigrali su prilično dobru utakmicu. Defanzivno smo loše odigrali, 53 poena su primljena u prvom poluvremenu, iskoristili su sve što im se ukazalo", rekao je Radonjić.



Njega su navijači prilikom ulaska u dvoranu pozdravili ovacijama, a ona je kazao da je to bio lep gest.



"U ovom trenutku ne bih govorio (o povratku u Zvezdu). Profesionalizam je tu i svaki drugi komentar ne bi bio na mestu", rekao je Radonjić na pitanje novinara da li razmišlja o povratku u Zvezdu.



Upitan kakve su šanse Zvezde ove sezone u Evroligi, Radonjić je kazao da "crveno-beli" beleže dobre rezultate.



"Pre nas i današnje utakmice, Zvezda je u poslednjih sedam kola upisala pet pobeda, mislim da je to odlično. Korekcije u ekipi su donele rezultat. Danas se još više pokazalo da se mogu očekivati dobri rezultati od Zvezde u Evroligi", zaključio je on.