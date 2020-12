Radonjić upozorava pred debi: ''Ovo nije slučajnost''

Trener košarkaša Crvene zvezde Dejan Radonjić rekao je danas da skor i pozicija Igokee na tabeli ABA lige nisu slučajnost i naveo da će njegov tim pokušati da odgovornom igrom izgradi put do pobede.







"Očekuje nas zahtevna utakmica protiv odličnog rivala, koji je svojim dosadašnjim igrama pokazao da može svakoga da pobedi u ABA ligi i da se nada visokom plasmanu u regionalnom takmičenju. Njihov skor i pozicija na tabeli nisu slučajnost, što govore i nastupi u FIBA Ligi šampiona", rekao je Radonjić, prenosi klub.



Košarkaši Crvene zvezde otputovali su sa novim trenerom u subotu u ranim popodnevnim časovima u Republiku Srpsku, gde ih sutra očekuje meč 12. kola ABA lige sa domaćinom Igokeom.



"Potrebno je da iskontrolišemo njihove najbolje igrače i da dobrom koncentracijom i odgovornom igrom gradimo put do pobede", rekao je Radonjić.



Posle deset odigranih utakmica u regionalnom takmičenju, Zvezda ima devet pobeda i jedan poraz, dok Igokea ima skor 8/2.



Kapiten Zvezde Branko Lazić složio se s trenerom da njegov tim očekuje teška utakmiica i naveo da Igokea igra odlično ove sezone u oba takmičenja.



"Sam pogled na tabelu, njihova pozicija i skor pozivaju na maksimalnu mobilnost. Imaju odličan tim i nekoliko izvanrednih individualaca koji mogu da naprave mnogo problema svakoj ekipi. Maksimalno ih uvažavamo, ali želimo da dođemo do bodova i moraćemo da odigramo izuzetno borbeno i angažovano", rekao je on.



Meč u dvorani u Laktašima igra se sutra od 17.00.



