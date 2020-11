Radonjić pobedio "svoj" Borac, FMP sigurniji u završnici

Košarkaši FMP-a zabeležili su drugu pobedu ove sezone u ABA ligi trijumfom protiv Borca u Železniku 93:87 (27:22, 20:25, 29:24, 17:16).



Junak pobede beogradskog kluba u poslednjem meču 5. kola ABA lige bio je bivši košarkaš čačanskog kluba Marko Radonjić.



Iskusni bek je meč završio sa 23 poena, uz pet trojki iz osam pokušaja.



Skoro ceo meč protekao je u vođstvu domaćina, ali se gosti nisu predavali do kraja, što im se zamalo nije isplatilo.



Već tokom prve četvrtine FMP je imao dvocifrenu prednost u jednom trenutku, da bi na poluvremenu bilo nerešeno.



Uvodni minuti treće četvrtine protekli su u znaku gostiju, ali je FMP vratio prednost i u završnih 10 minuta ušao sa plus pet.



Već početkom završne deonice Nenadić i Radonjić su domaćinu doneli plus devet, ali je usledila neverovatna serija Borca od 11:0.



Osim izvanrednog Radonjića, kod domaćina se istakao i Sava Lešić sa 18 poena, a zapaženi su bili i Filip Čovića sa 15 i Nemanja Nenadić sa 13.



Kod Borca su sa po 15 poena najbolji bili Đoković i Džons.



FMP je ovom pobedom prekinuo seriju od tri poraza, koliko je sada ostvario Borac, koji na pobedu čeka još od velikog trijumfa protiv Partizana pre mesec dana.



Te su Čačani na četiri i po minuta do kraja meča imali plus dva nakon trojke Đokovića.



FMP je zatim uzvratio serijom od 9:0 vrativši plus devet koševima Lazarevića na dva minuta do kraja.



Borac je uspeo da na pola minuta do kraja dođe na minus četiri, ali snage za preokret više nije imao.