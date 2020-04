Radonja i Zvezda - bilo bi prirodno...

Pominjao se njegov povratak u Crvenu zvezdu, a da li će do toga doći zavisiće od mnogo faktora.



"Još u januaru sam rekao da bi bilo prirodno da se to dogodi. Ipak, u ovom trenutku, kada je sezona prekinuga i kada imamo ovakav zdravstveni momenat, mislim da nije adekvatno o tome pričati. I ranije sam govorio da su moja osećanja prema Zvezdi poznata i jasna. Znam stav navijača, moj stav prema njima je takođe jasan i tu nema ničeg nepoznatog", rekao je Dejan Radonjić gostujući na "



Govorio je i o sistemima takmičenja koji se menjaju iz godine u godinu i koji prave ogromne probleme.



"U pitanju je period od četiri godine u Evroligi. Bilo je različitih sezona sa sistemima koji nisu isti. Prvih godina je na snazi bio jedan, pa je u poslednjoj sezoni došlo do promene. U prvoj sezoni smo posle prvih 10 mečeva otišli u Evrokup, sledeće smo bili u Top 16, da bismo naredne igrali četvrtfinale Evrolige protiv CSKA. Potom smo ušli u novi sistem od 30 mečeva što nije moguće porediti. Ne treba ocenjivati sve ukupno, već praviti analizu po sezonama, jer postoje razlike, negde je bilo više, negde manje utakmica. Isto je bilo i u ABA ligi sa drugačijim sistemima", rekao je Radonja. Dejan Radonjić je slobodan trener u ovom trenutku nakon otkaza koji je dobio u Bajernu.Pominjao se njegov povratak u Crvenu zvezdu, a da li će do toga doći zavisiće od mnogo faktora.", rekao je Dejan Radonjić gostujući na " Sport klubu". Govorio je i o sistemima takmičenja koji se menjaju iz godine u godinu i koji prave ogromne probleme.", rekao je Radonja.











Šta je recept za srpske klubove u Evroligi? Radonjić ima svoj stav.



"Smatram da je jako važno da domaći igrači budu osnova tima i da budu protagonisti koji će dati kvalitet, a da se u odnosu na to što ima planira dolazak stranaca. Naravno, nije baš to tako jednostavno, ali selektovanjem i podizanjem lestvice može da se napravi dobra baza domaćih igrača koji treba da budu nosioci", ističe on.