Rađa opleo po ABA ligi, rekao SUROVU istinu zbog koje nam preti sunovrat košarke!

Jasno je da košarka na Balkanu nije na onom nivou kao pre 20-ak godina kada smo imali najbolje evropske košarkaše na svakom koraku, praktično svaki jači evropski tim je morao da ima nekoga sa ovih prostora.



Danas ne možemo baš da kažemo da je to u istoj meri, čak je upola manje, a kako će biti za desetak godina?



ABA liga bi trebalo da bude takmičenje koje će razvijati igrače sa ovih prostora, ali to baš i nije slučaj. O tome je govorio i Dino Rađa u podkastu "Sportskih novosti".



"To je trebalo da bude liga u kojoj će se igrači razvijati i napredovati, što je veća konkurencija tu bi profitirali, ali ABA liga se pretvorila u to ko ima više para i ko će doneti više Amerikanaca", rekao je Dino Rađa.



"Čitao sam da oko 40 Amerikanaca igra ABA ligu, to su četiri kompletne ekipe, to je suludo. Jednog ili dvojicu razumem, ali pet-šest po ekipi je totalno bezveze. Igraju između sebe, nema tu nikakve koristi. Ne znam koga to interesuje, ne sećam se kad sam pogledao neki meč ABA lige", rekao je Dino Rađa.



Surova istina košarke na ovim prostorima...