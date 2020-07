Radio sa Trinkijerijem u Bambergu, sada napušta Minhen po dolasku Italijana i odlazi u redove najvećeg rivala?

Kako prenosi urednik uglednom "Eurohoops" portala Nikos Varlas, Maodo Lo će napustiti redove minhenskog Bajerna.Ranije se pisalo da bi karijeru mogao da nastavi u Panatinaikosu, ali izgleda da ostaje u Nemačkoj, očekuje se da prihvati ponudu novog prvaka Nemačke, berlinske Albe.On je navodno u završnoj fazi pregovora i ozbiljno razmišlja da prihvati ponudu iz prestonice.Interesantan razvoj događaja, s ozbirom da je Maodo Lo pre dolaska u Bajern dve godine branio boje Brose Bamberga, koji je u to vreme vodio Andrea Trinkijeri.Italijan je sada seo na klupu Bavaraca, pa je nekako bilo logično da će Lo ostati, ali on ipak odlazi i to u redove najvećeg rivala u ovom trenutku u Nemačkoj.