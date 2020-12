Pukla bruka u Stejpls centru, Bobi i Luka u čudu - NBA ovo NIKADA nije video!

U toku je meč NBA lige između Los Anđeles Klipersa i Dalas Maveriksa, a domaćin je postavio neverovatan negativan rekord koji će sasvim sigurno osramotiti čitavu franšizu.



Posle prvog poluvremena rezultat bio bio 77:27 za ekipu Dalasa, Klipersi su na odmor otišli sa neverovatnih PEDESET POENA zaostatka!



Zvanično je, u pitanju je najveća prednost na poluvremenu jednog tima u istoriji NBA lige, prethodni rekord držao je upravo Dalas koji je 2014. godine vodio protiv Filadelfije 73:29.



Apsolutno nestvarno...



Mavs lead by 50 points on the Clippers at the half.



That's the biggest halftime deficit in an NBA game during the shot-clock era, which started in 1954-55 😳 pic.twitter.com/JUUKmBPDrp