"Prvo 3x3, pa onda košarka"

Generalni sekretar FIBA Andreas Zagklis govorio je o povratku košarke usred pandemije koronavirusa.



"FIBA je od prvog dana bila jasna, kada smo prekinuli međunarodna takmičenja. Naš prioritet je zdravlje igrača i svih ostalih koji su uključeni u sistem košarke. U našem sportu ima mnogo kontakta, to je timska igra koja privlači mnogo navijača u zatvorenom prostoru. Ne želimo da šaljemo igrače tako gde ne bismo poslali svoju decu. Zato o odluci o nastavku moramo dobro da razmislimo", kaže on u intervjuu za španski "As".



Jedna od zanimljivijih rečenica koja je mogla da bude i naslov teksta je:



"Vratićemo se što pre, još jači. Košarkaški virus je jači od korona virusa", rekao je Zagklis.



I dalje je ostavljeno pitanje kada će se vratiti takmičenja, a on ističe da će basket 3x3.



"Mi smo sport koji može da se prilagodi svim situacijama. Imamo basket 3x3, koji je fleksibilniji i lakši za organizovanje. Naši strucnjači procenjuju da će bakset 3x3 na nacionalnom nivou biti prva košarkaška aktivnost koja će se nastaviti, jer uključuje manje igrača", rekao je Zagklis.