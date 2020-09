Prva Trinkijerijeva pobeda u Minhenu!

Bili su posebno ubedljivi u prvom poluvremenu, u prvih 10 minuta ubacili su čak 36 poena, imali su devet poena prednosti, do poluvremena su stigli do viška od 18 poena.Daleko bolja igra Monaka u odbrani u nastavku, pa su uspeli da dobiju poslednja dva kvartala, ali je to bilo dovoljno samo da se prepolovi zaostatak.Đedović je sa 16 poena predvodio Bavarce, 14 je dodao Brej, po 13 su ubacili Zipser i reprezentativac Srbije Vladimir Lučić. Dvocifren je sa 11 poena bio i Rejnolds.U ekipi Zvezdana Mitrovića istakao se Vilis sa 17 poena, 15 je dodao Najt, 14 je ubacio Di Bost, dvocifren i O'Brajen sa 10 poena.Ovo je bila prva pobeda Andree Trinkijerija na klupi Bajerna, prethodno je doživeo težak poraz od Cedevita Olimpije.