Prva pobeda Zvezde u sezoni i to kakva!

Prva pobeda Crvene zvezde mts u novoj sezoni.







Ekipa Saše Obradovića je slavila protiv Cibone sa 104:66 u Zagrebu.







Jednu prednost je imala Cibona na ovom meču i to od 2:0. Nakon tih poena Mura sledi serija 9:0 za Zvezdu, prednjačio je Lazić, a i nakon toga je usledio rafal. Lojd sa dve trojke, pa i Volden sa jednom, trojku je pogodio i Duop Rit, veoma brzo je bilo 9:28.



Trojkom Voldena završena je prva četvrtina, Zvezda je već tada imala +22.



Nastavila je u istom ritmu i u drugoj četvrtini.



Nakon trojke Simonovića bilo je 11:40, a nakon novih poena Voldena i 16:50. Do tada je Zvezda promašila samo jednu trojku, pogodila čak sedam.



Jagodić-Kuridža je bio taj oko koga se gradila igra u poslednjih par minuta prvog poluvremena, ispostavilo se kao odličan potez trenera Obradovića, pa je Zvezda stigla do 59:25.



Lojd je, naravno, trojkom, začinio prvo poluvreme.



Zvezda je malo usporila tempo u drugom delu, "samo" 20 poena u trećoj četvrtini, ali i pored toga je bilo +41 na početku poslednje deonice. Ipak, Cibona je uspela da se donekle probudi i da smanji zaostatak na manje od 30 u jednom trenutku.



Obradović je odmarao igrače za predstojeće evroligaške izazove, ali i pored toga klupa je odlično odradila posao u nastavku pa je brzo vratila prednost od +30.







Rit je imao 17 poena, Volden 16, Lojd 15. Drežnjak 16 kod Cibone.