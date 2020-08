Prva pobeda Vizardsa u "mehuru"!

Košarkaši Vošington Vizardsa upisali su prvi trijumf na turniru u Orlandu, slavili su protiv Boston Seltiksa nakon velike borbe sa 96:90.



Prvi kvartal pripao je Vizardsima, koji su u "Dizni vorld" stigli bez najboljih igrača Bredlija Bila i Džona Vola i sa jako malim šansama da se domognu doigravanja.



Sredinom druge deonice su "Kelti" stigli do preokreta, ali su potom Vizardsi vratili vođstvo, pa su na odmor otišli sa pet poena viška.



Rezultatska klackalica u trećem kvartalu, ali Vošington uspeva da zadrži prednost, puleni Skota Bruksa na poslednji odmor odlaze sa pola koša viška.



Ponovo Boston preokreće početkom poslednje deonice, ali su i ovoga puta Vizardsi imali odgovor, odličnom serijom u trećem kvartalu poslednjeg perioda došli su do nešto komfornije prednosti, na kraju i do trijumfa.







Blistao je Tomas Brajant sa 26 poena, pratili su ga Troj Braun Džunior sa 15, Iš Smit sa 11 i Džerom Robinson sa 10 poena.



Bred Stivens je sa druge strane odmorio ključne igrače, pa je najbolji bio Dževonte Grin sa 23 poena, 13 je dodao Semi Odželeje.



Boston je treći na Istoku sa 48-23 i igraće sa Filadelfijom u prvoj rundi doigravanja.