Promene na Malom Kalemegdanu, Zvezda u narednu sezonu ulazi sa novim trenerom?

Završetak sezone u Evroligi i ABA liga omogućio je Crvenoj zvezdi da se okrene planovima za novu sezonu.U nju, tvrdi Kurir , neće ući sa istim trenerom.Dragan Šakota blizu je odlaska sa Malog Kalemegdana, a razlog za to nije košarkaške prirode.Čelnici "crveno-belih" procenili su da je on odradio dobar posao, ali da su zdravstveni problemi zbog kojih 67-godišnji stručnjak ne može da putuje na gostovanja presudili da se u Zvezdi okrenu novim rešenjima.Izbor pred rukovodstvom "crveno-belih" nije lak jer ni krug kandidata nije preterano veliki, ali se već mesecima spekuliše da bi na klupu Zvezde mogao da se vrati Dejan Radonjić.Crnogorski stručnjak je bez angažmana otkad je otišao iz Bajerna početkom godine, navijači bi ga rado ponovo videli pošto je sa Zvezdom 2016. godine stigao do četvrtfinala Evrolige i sa kojom je za četiri godine osvojio devet trofeja.Vremena do početka nove sezone ima sasvim dovoljno, tim će ponovo igrati Evroligu i to je veliki adut u pregovorima sa Šakotinim naslednikom.