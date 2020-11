Promena plana - Partizan iz Italije pravo u Zagreb, Filipovski o "lukavoj" Veneciji!

Trener "crno-belih" Sašo Filipovski ističe da je pred njegovim pulenima težak zadatak.



"Utakmica nije samo borba sa protivnikom, već i sa sobom, sa svojim greškama, sa tim koliko možeš da održiš koncentraciju i koliko možeš da izvedeš sve one stvari koje si pripremio za utakmicu. Venecija je iskusan tim, trener i igrači su im dugo tamo. Igraju promenljivo, ali bolje igraju na domaćem terenu. Pokušavaju da zbune protivnika, da uspavaju. Znaju da se postave lukavo", kazao je on za Partizan TV i potom se osvrnuo na povređene igrače.



"Mnogo rade. Naša doktorska i fizioterapeutska ekipa dobro rade. Moramo da budemo strpljivi. Imamo to što imamo, daćemo sve od sebe da igramo timsku košarku."



Filipovski je zadovoljan odlukom da iz Italije Partizan doputuje direktno u Zagreb gde ih očekuje meč sa Cibonom u subotu.



"Srećan sam što predsednik Ostoja pomaže. Mogli smo iz Venecije sa dva aviona nazad u Beograd, pa onda u Zagreb, ali ova druga odluka je bolja za ekipu. Treba izbegavati kontakt u avionima i autobusima i zbog situacije sa virusom korona. Takođe, ekipa će biti zajedno i imaćemo priliku da razgovaramo o košarci i o svemu", nada se novi trener Partizana.



Meč u Veneciji na programu je u sredu od 20.30.