Problem za Kingse, ali i velika prilika za Bjelicu!

Sakramento je imao jako loš početak sezone, ali su se u poslednje vreme podigli, upisali su šest pobeda na poslednjih osam utakmica.



Do promene u formi došlo je zahvaljujući odluci trenera Luka Voltona da u prvu postavu ubaci Bogdana Bogdanovića, a da Badi Hild mečeve počinje na klupi.



Srbin je dao stabilnost na oba kraja terena prvoj petorci, dok su Hildovi poeni sa klupe postali dragoceni za "Kraljeve" iz Kalifornije.



Bilo kako bilo, nada za plej-of postoji, trenutno im osmoplasirani Memfis beži pet pobeda, ali se čini da će Sakramentu veći problem u toj borbi za osmo predstavljati ekipa Portlanda, koja je predvođena Demijanom Lilardom minule sezone stigla i do finala Zapada.



Loša vest je i da bi Marvin Begli zbog povrede stopala mogao da propusti ostatak sezone.



On i dalje nosi longetu, izjavio je da će pokušati da se vrati, ali da je od oporavka daleko.



Neće ni Kingsi rizikovati sa perspektivnim krilnim centrom, pa se čini da će Nemanja Bjelica imati puno prostora do kraja sezone.



Srpski košarkaš je upisao 52 nastupa za Sakramento ove sezone, u proseku provodi oko 28 minuta na parketu i beleži 12,3 poena uz 6,3 skoka i 2,8 asistencija po meču.



Kingsima slede dva teška gostovanja, najpre lideru lige Milvokiju, a potom i Dalas Maveriksima, nakon toga sledi pauza zbog Ol-star vikenda.