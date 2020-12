Prljav veš pokuljao napolje, kako je MVP Leonard upropastio Kliperse?

KLipersi su ušli u sezonu kao favoriti za titulu. Naime, dovođenje MVP Leonarda posle titule u Torontu i privlačenje Pola Džordža uz sasvim solidan bek-ap su ih lansirali među timove koji će se boriti za prsten.



Sve se raspalo u mehuru, prvo ih je načeo Dončić, a onda nokautirao Jokić sa Denverom. Nagetsi su okrenuli sa 1:3 i otišli u finale, Dok Rivers je dobio otkaz sledećeg dana, ali je sada prljav veš isplivao na površinu.



Atmosfera je bila zatrovana od prvog dana.



Naime, klub je praktično postao talac "Kandže" koji je živeo u San Dijegu pa je često kasnio na letove. I on i Pol Džordž su ugovorima obezbedili privatne trenere, a imali su moć da igraju kada hoće i da sami zovu akcije. Neke treninge je čak otkazao Leonard umesto Doka Riversa jer mu se nije dalo da dolazi iz San Dijega.



Niko od ostalih igrača nije bio zadovoljan, ako je Kavaj Leonard već zvezda koja može sve, Pol Džordž nije ni blizu tog statusa u ligi, ali ponašao se isto. Oni imaju ugovor do sledećeg leta, vruć krompir je uvaljen novom treneru. Tajron Lu ima iskustva iz Klipersa sa Lebronom, ali je Džejms potpuno drugačiji karakter, plus pokazuje mnogo više poštovanja za saigrače.











Solidni Klipersi od dve seuone su se raspali, većina igrača nije mogla da trpi neke stvari, Harel je otišao u Lejkerse, nezadovoljni su bili i Beverli i Lu Vilijams, a Markus Moris se nagojio da nije ličio na sebe u "mehuru". Ivica Zubac je došao u sukob sa nekim saigračima jer nije želeo da trpi takvo ponašanje.



Priča se o situaciji u kojoj je Leonard jednostavno zauzemo svlačionicu ženskog dela Klipersa, osoblje nije moglo da se presvuče jer se on tu zagrevao sa privatnim trenerima. Isto je učinio u "Stejpls centru" kada je bio na programu dupli meč, uz Klipse igrali su i hokejaši Kingsa koji su čekali da Leonard završi svoj privatni trening kako bi ušli u svoj prostor.







Klipersi ne deluju kao ozbiljna organizacija, upravo zbog ovakvih stvari, ni u Torontu, gde je doneo titulu "Kandži" ovakve stvari nisu bile dozvoljene, da ne pominjemo Sparse.



Vlasnik Balmer ne odustaje, otišao je Harel, ali su doveli Nika Batuma, jednom porukom je Kavi angažovao Ibaku, svog čoveka iz Reptorsa, ostalo je dosta igrača od prošle godine, čak i oni nezadovoljni, ali ovo će biti poslednja šansa Klipersa, za duže vreme. Sa ovakvim problemima, i pored moćnog gradskog rivala, teško...