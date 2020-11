Presrećni Sašo! Još kad je video Željka Obradovića...

"Bila je veoma teška utakmica, falilo nam je energije... Ali, moji pomoćnici, fizioterapeuti i doktor, pomogli su igračima da povrate snagu. Srećan sam zbog pobede", rekao je Filipovski posle utakmice.



Španski tim je u Beograd stigao oslabljen, pa je novinare zanimalo da li se Partizan malo opustio zbog toga.



"Nikako. Nemamo taj karakter, a plus nismo u stanju da potcenjujemo bilo koga. Ovaj Huventud, sa ovim igračima je dobio Kazanj", rekao je Filipovski.



Upitan, ako se izuzme poslednja četvrtina, koliko je zadovoljan igrom svog tima, Filipovski je naveo da je zadovoljan.



"Vrlo sam zadovoljan. Najvažnije je da smo se borili, da smo igrali timski, da pokazujemo napredak i da smo našli put do pobede", rekao je on.



Na pitanje koliko će mu još vremena trebati da se "ispeglaju" slabiji periodi u igri, Filipovski je odgovorio:







"To zna samo Bog".



Utakmicu Partizana je ponovo sa tribina pratio legendarni trener Željko Obradović.



"Ne treba trošiti reči. Srećan sam što može da prati to što radimo. On je jedna veličina, srećan sam što sam mogao protiv njega da se takmičim u Turskoj... Čast je što prati i što igramo pred njim", rekao je Filipovski.



-