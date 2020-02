Prepelič srušio Real usred Madrida!

Košarkaši madridskog Reala doživeli su poraz u "Vizink centru" od ekipe Huventuta u 20. kolu španske ACB lige, rezultatom 83:86.



Dobili su Madriđani prvi kvartal sa 17:10, nije delovalo da bi moglo da dođe do iznenađenja.



Pokazali su gosti zube u drugoj deonici, koja je bila daleko efikasnija, ali je Real uspeo čak i da uveća suficit za pola koša.



U trećem kvartalu Real dolazi i do viška od 14 poena, ali je gost uspeo mini serijom u finišu da spusti zaostatak na devet poena.



A onda, sjajna igra gostiju iz Badalone, serijom 15-5 dolaze do potpunog preokreta.



Uspeo je Real da vrati prednost, ali je Klemen Prepelič bio veoma motivisan protiv bivšeg kluba, ubacio je trojku na minuta i 14 sekundi do kraja za novo poravnanje rezultata (81:81), potom je novajlija Toni Roten preokrenuo rezultata trojkom, da bi dvojkom na 17 sekundi do kraja Prepelič zapečatio sudbinu "kraljevskog" kluba.