Predsednik Fenera o Željku, uskoro rešenje!

Fenerbahče i Željko Obradović, to je priča o kojoj će se najviše pričati tokom narednih dana u Istanbulu.



Legendarni najtrofejniji trener Evrope ostaje bez ugovora na kraju sezone, a predsednik kluba ističe da je Fener njegov dom.



"Fenerbahče je njegov dom dokle god on bude hteo da bude tako. Naše namere se nisu promenile i to smo mu rekli", rekao je predsednik Fenera Ali Koč.



Da li je bilo pregovora? Jeste, ali je Obradović sve to odložio za kraj sezone, da bi koronavirus sve to promenio.



"Pokušali smo više puta da produžimo ugovor tokom sezone, ali je rekao da je bolje pregovarati kad se sezona završi. Ne znam šta će Evroliga odlučiti, ali ne mislim da ćemo igrati preko leta. Zato ćemo sesti i konsultovati se sa njim u narednim danima", rekao je Koč.