Predlog za veliki trejd - Jokić i Bogdan? Moguće je!

Američki novinar koji je veoma blizak Denver Nagetsima, Ti-Džej Mekbrajd, govorio je o potencijalnim trejdovima koji mogu biti od koristi za Denver Nagetse.



Trejdovi već sada mogu da se obave između NBA klubova, a ovaj "prelazni rok" biće aktivan sve do početka februara.



Ko je potreban Denveru?



Prema mišljenju pomenutog novinara, to je igrač koji rešava situacije 1 na 1 u napadu u poslednjim sekundama napada, a imajući u vidu da je Denver 4 tim po broju šuteva u poslednje 4 sekunde napada i da imaju slab procenat šuta u tim trenucima (33,8%), potreban je igrač koji će rešiti ovaj problem.



Džru Holidej iz Pelikansa je po njegovom mišljenju najbolje rešenje, ali predlaže još Mekdermota iz Indijane, Petija Milsa iz San Antonija, Tonija Snela iz Detroita i na kraju - Bogdana Bogdanovića iz Sakramenta.



Nazvao ga je i "nuklearnim šuterom".



"Bogdanović je, kada se radi o klasičnom skok-šutu, bolji od 91% lige, zatim je bolji od 80% svih konkurenata kada se radi o situacijama 'prihvati loptu i odmah šutni', a pritom je, kada se radi o šutu iz driblinga, bolji od čak 94% NBA aktera. Denveru treba više akcija za trojke, a Bogdanović to može da donese 'u gomilama'. Njegova kreativnost prilikom izgradnje pozicije za šut je nešto što bi Nagetsima veoma koristilo ako žele da otključaju najbolju ofanzivnu verziju sebe", napisao je ovaj stručnjak.



Podsetimo, Bogdan Bogdanović je povezivan i sa Los Anđeles Lejkersima, a sve zbog činjenice da nije starter u ekipi Sakramenta.