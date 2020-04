Predlog Evroligi, evo gde bi mogla da se odigra završnica Evrokupa i to u septembru!

Koje će na kraju biti rešenje za Evrokup?



Stigli smo do četvrtfinala, srpski Partizan je najbolja ekipa do sada, ali je koronavirus sve zaustavio.



Pitanje je kako će se nastaviti ovo takmičenje, a bilo je dosta predloga. Jedan od najnovijih je ispoljio Virtus iz Bolonje kojem je najviše stalo da se sezona završi zbog uloženog novca u tim.



Kakav je njihov plan?



Oni nude domaćinstvo Evrokupu u septembru, igralo bi se u Bolonji, i to kao "Fajnal 8" sa novim timovima pošto će mnogi ugovori isteći.



Luka Baraldi, prvi čovek Virtusa, je izašao sa ovim predlogom pred čelnike Evrolige, a mi bismo rekli da je ovo rešenje ne tako praktično i nije fer prema pojedinim klubovima.