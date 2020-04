Pravo niotkuda, selektor Argentine ''pecnuo'' Željka Obradovića!

Serhio Ernandez je sa selekcijom Argentine naneo prošlog leta težak udarac našem nacionalnom timu na Svetskom prvenstvu u Kini, a sada se u jednoj izjavi tamošnjim medijima dotakao i Željka Obradovića.





Tokom razgovora sa novinarima, Ernandez je progovorio i o svojim primanjima i uporedio ih sa - Obradovićevim.







''Jedino što u karijeri nisam osvojio je velika količina novca. Ako biste me pitali da li bih mogao da kupim stan u glavnoj ulici u Buenos Ajresu, dogovor bi bio – ne. Živim u 70 kvadrata. Samo da se zna, ja se ne žalim, ali to govorim zbog nekih ljudi koji imaju drugo mišljenje.



Ja zaradim za čitav mesec koliko Željko Obradović zaradi za jedan dan, na primer. Bio sam i u kući Serđa Skariola – drugačija je situacija. Ja sam učestvovao na tri Mundobasketa, osvojio sam 21 trofej. Imam olimpijsku medalju, triput sam bio na OI kao glavni trener reprezentacije. Ipak, nisam lud da idem u Evropu i tamo budem trener. Moje mesto je u Argentini'', naglasio je on.





Podsetimo, na pomenutom Svetskom prvenstvu, Ernandez je prošle godine sa selekcijom Argentine osvojio srebrnu medalju posle poraza od Španije u finalu.



