Poznata tri Obradovićeva pojačanja u Zvezdi, šta dalje?!

Prema brojnim izveštajima Zvezda je već dogovorila tri pojačanja.Za Lendrija Noka je izvesno, to je potvrdio praktično i Miško Ražnatović na "Tviteru" , a pouzdani izvori preneli su i da je Crvena zvezda dogovorila dolazak američkog beka Džordana Lojda iz Valensije. Jasno, ništa još nije ozvaničeno iz redova Zvezde, jer i kamerunski centar i Lojd još uvek imaju obaveze u svojim klubovima, Alba igra finale završnog turnira Bundeslige, Valensija se u polufinalu F4 Endese sastaje sa Baskonijom.Nakon što se takmičenja u Nemačkoj i Španiji završe, treba očekivati i da se "crveno-beli" oglase zvaničnim saopštenjima.Treće pojačanje će po svemu sudeći biti Kori Volden iz Partizana."Crno-beli" su danas potvrdili da Amerikanac napušta njihove redove zbog daleko unosnije ponude, kao i da je sam platio obeštećenje za raskid ugovora, spekuliše se da je ono iznosilo između 150 i 200 hiljada evra.

Jasno je da se tu Zvezda neće zaustaviti, a grčki novinar Nikos Varlas, koji je prvi izvestio o prelasku Džordana Lojda na Mali Kalemegdan, ističe da Zvezda traži još jednog beka, još jedno krilo i još jednog krilnog centra. Urednik "Eurohoopsa" nije pominjao Korija Voldena, pa je neizvesno da li to znači da će Amerikanac biti taj drugi bek kojeg "crveno-beli" traže ili će Zvezda nakon Voldena dodatno ojačati spoljnu liniju.Sva je prilika da Volden nije poslednje pojačanje za bekovsku liniju, jer Zvezda navodno pregovara sa još makar dvojicom košarkaša. Jedan od njih je Kevin Pengos iz Barselone , kanadski reprezentativac će napustiti Kataloniju, ali će najpre odigrati F4 u Valensiji, tek nakon toga će se znati da li će pojačati ekipu Saše Obradovića.Zvezda želi i Nemanju Nedovića, prema pojedinim navodima ponudili su srpskom reprezentativcu 400 hiljada evra, ali je bivši bek Golden Stejt Voriorsa, Valensije, Unikahe i Olimpije Milano tražio 300 hiljada više."Crveno-beli" to ne mogu da mu ponude, ali se ističe da ništa još nije gotovo i da bi moglo da dođe do novih pregovora.