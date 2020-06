Povratak najjače lige na svetu - Kako će izgledati završnica u Diznilendu i šta je to NBA hotlajn?

NBA liga je odredila da se sezona nastavi 30. jula, 22 tima (13 sa Zapada i devet sa Istoka) će učestvovati u završnici sezone, najpre će se odigrati osam mečeva kako bi se dobili učesnici plej-ofa, ako devetoplasirani tim nakon toga bude na četiri pobede od osmoplasiranog, igraće se i plej-in turnir, kako bi se odredilo ko će u doigravanje sa pozicije broj osam.



Mečevi će se igrati u ESPN World Wide sportskom kompleksu u Orlandu, koji je deo Disney World rezorta, a učestvovaće sledeći timovi.



Zapad: LA Lejkersi*, LA Klipersi*, Denver Nagetsi*, Juta Džez*, Oklahoma siti Tander*, Hjuston Roketsi*, Dalas Maveriksi, Memfis Grizlisi, Portland Trejl Blejzersi, Nju Orleans Pelikansi, Sakramento Kingsi, San Antonio Sparsi, Finiks Sansi



Istok: Milvoki Baksi*, Toronto Reptorsi*, Boston Seltiksi*, Majami Hit*, Indijana Pejsersi*, Filadelfija 76ersi*, Bruklin Netsi, Orlando Medžik, Vošington Vizardsi



* - timovi koji su već obezbedili učešće u plej-ofu



Naime, timovi će biti smešteni u tri hotela, a odlučeno je da budu podeljeni u tri grupe prema stanju na tabeli.



Tako će u Grand Destino hotelu biti smešteni Baksi, Lejkersi, Reptorsi, Kliperis, Seltiksi, Nagetsi, Juta i Majami, dok će u Grand Floridijanu biti Oklahoma, 76ersi, Roketsi, Pejsersi, Mavsi, Netsi, Grizlisi i Orlando Medžik, a u Jaht klubu će biti smešteni Trejl Blejzersi, Kingsi, Pelikansi, Sparsi, Sansi i Vošington Vizardsi.



U hotelima će biti posebne prostorije samo za igrače, u kojima će moći da gledaju TV, igraju igrice, bilijar, ali i u kojima će imati dostupnog frizera.



Tokom dana će imati organizovano gledanje filmova, turnire u video igricama, moći će da igraju ping pong, bilijar, a imaće i di džej setove za puštanje muzike.



Moći će i da prisustvuju utakmicama drugih timova.



Košarkaši će imati i opciju da nose speicifičan alarm, koji će ih obavestiti da li su proveli više od pet sekundi na dva metra od druge osobe koja nosi isti alarm.



Što se tiče samih mečeva, na klupi će postojati dva reda, u prvom će biti treneri i igrači, trenerima se preporučuje da nose maske, dok će u drugom biti ostali igrači i treneri, koji će morati da nose maske. Sudije neće morati da nose maske.



Svi igrači će morati u pisanoj formi da potvrde da će poštovati propisana pravila dok su na kampusu, ukoliko ih prekrše biće kažnjeni novčano, suspenzijom ili čak uklanjanjem sa kampusa.







Ukoliko neko bude pozitivan na COVID 19 moraće istog trenutka u samoizolaciju, potom će odraditi još jedna test kako bi se utvrdilo sa sigurnošću da je pozitivan, a iz izolacije će moći da izađe tek kada nekoliko testova pokaže negativan rezultat.



Igrači će imati i specijalne "MagicBands" narukvice, koje će im služiti kao ključevi za sobe, ali će uz pomoć njih prolaziti i kontrolne tačke na kampusu, a moći će i da se prijave za testiranje na koronavirus.



Ono što je posebno interesantno, NBA će napraviti anonimni hotlajn preko kojeg će igrači i svi ostali na kampusu moći anonimno da prijave kršenje protkola.





Određen je i detaljan plan za dan utakmice, kako će to izgledati pogledajte u nastavku.



































NBA timovi su dobili i slike na kojima mogu malo bolje da se upoznaju sa izgledom dvorana u kojima će igrati i trenirati.



















Ovako izgleda raspored nastavka sezone u najjačoj ligi na svetu:



- od 30. jula do 14. avgusta: Borba za plej-of

- 15. i 16. avgusta: Plej-in turniri, ukoliko razlika između osmoplasiranog i devetoplasiranog bude manja od četiri pobede

- 17. avgust: Početak plej-ofa

- 30. avgust: Dolazak članova porodice i prijatelja

- od 31. avgusta do 13. septembra: Konferencijska polufinala

- od 15. do 28. septembra: Konferencijska finala

- od 30. septembra do 13. oktobra: NBA finale