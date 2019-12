Povratak Janisa, noć preokreta

Sansi su poraze naplatili u Oregonu. Pošto su gubili nekoliko mečeva posle ubedljivog vođstva desilo se obrnuto, uspeli su da se vrate u meč i odnesu pobedu iz Portlanda. Buker sa 33 poena i Obre Džunior sa 29 su okrenuli rezultat, Riki Rubio je dodao 18 poena i imao 13 asistencija.



Vratio se i Deandre Ajton, prvo suspenzija, pa povreda, meč je završio sa 12 poena za 20 minuta.



Portland je bio na +19, Lilard je na startu sipao trojke, ali se prednost topila tokom utakmice i na kraju nekih tri minuta pre kraja Sansi su došli do prednosti i na kraju slavili i produbili krizu Portlanda.



Juta je zaigrala svoju dobro poznatu gvozdenu odbranu, Gobert je imao 19 skokova, uz 13 poena, podelio je i tri blokade, spustili su Pistonske na 81 poen. Detroit je previše grešio, poklonili su 17 lopti, drugo poluvreme odigrali očajno. izgubili taj deo igre sa 24 razlike.



Progledali su i "Vukovi", izgubili su 12 od 13 mečeva, ali je noćas nakon produžetaka na severu pao Bruklin. Šabah Napijer je ubacio 24 poena, najviše u sezoni, Džaret Kalver dodao 21, rekord karijere, pa su i bez dvojice najboljih Taunsa i Viginsa domaći uspeli da iznenade Netse. Dinvidi je brojao do 36 poena kod Bruklina, nije pomoglo, u seriji su od tri poraza.



Nakon dva meča pauze vratio se Adetokiumbo, možda i nije bio potreban Baksima protiv Čikaga, Grk je ubacio 23 poena, imao 10 skokova i 6 asistencija. I Erik Bledso je ponovo u timu, kompletirali su se, vode ubedljivo na tabeli, skor 30-5, ekipa deluje, mada je rano reći kao šampionski materijal.



Veliko iznenađenje u prestonici, desetkovani Vasšington je srušio Majami, a nepoznati Garison Metjus iznenadio i sebe. Momak koji nije bio na draftu, sa malenog univerzitetas Lipskomb je ubacio 28 poena i bio propraćen povicima "MVP" sa oduševljenoih tribina.



Nije znao šta viču.



"Mislio sam da kažu 'napred Hit" smejao se nakonm meča u kome je Majami možda i potcenio Vizardse.



Domaćin bez Bila, Vola, Bertansa, Brajanta, Hačimure...



Nikola Vučević je ubacio 27 poena, ali se Orlando baš izblamirao porazom protiv Atlante kod kuće. Houksi su prekinuli niz od 10 poraza i to bez Janga, gubili sa -18 i uspeli da dobiju. Gudvin je ubacio 21, Uerte dodao 19, posle poluvremena videli smo neočekivani preokret, Medžik je u nastavku dao samo 36 poena.



Rezultati:



Portland - Feniks 116:122

Juta - Detroit 104:81

Minesota - Bruklin 122:115

Čikago - Milvoki 102:123

Vašington - Majami 123:105

Orlando - Atlanta 93:101