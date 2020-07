Potraga za Trinkijerijevim naslednikom gotova, Partizan pronašao trenera?

Partizan će odlaskom Andree Trinkijerija morati da popuni mesto trenera, a prema poslednjim saznanjima to bi uskoro moglo i da se dogodi.Kako saznaje Kurir , novi trener Partizana biće Vlado Šćepanović.Proslavljeni košarkaš je bio pomoćnik Trinkijeriju u Bambergu i Partizanu, dobro poznaje igrače, pa uprava "crno-belih" očigledno računa na to da mu ne bi bio potreban period adaptacije.Uz to, uživa veliko poštovanje igrača koji izuzetno cene njegovo znanje, ali i autoritet.U karijeri Šćepanović je igrao za Budućnost, Efes Pilsen, Partizan (u dva navrata), Fortitudo , Panatinaikos, PAOK Solun, Granadu, Mursiju i Panelinios.Kao član Budućnosti osvojio je prvenstvo SR Jugoslavije (1999. i 2000) i Kup SR Jugoslavije (1996. i 1998). U dresu Efes Pilsena osvojio je kup Turske (2001). Sa Partizanom je osvojio prvenstvo SRJ i SCG (2002. i 2004) i kup SR Jugoslavije (2002). U dresu Panatinaikosa osvojio je prvenstvo Grčke (2005. i 2006) i kup Grčke (2005. i 2006).Sa reprezentacijom Jugoslavije je osvojio Svetsko prvenstvo u košarci 1998. i Evropsko prvenstvo u košarci 2001. kao i bronzanu medalju na Evropskom prvenstvu 1999. Nastupao je i za reprezentaciju Crne Gore na Evropskom prvenstvu 2011.