Potpis dana - Nikola Mirotić!

Nikola Mirotić je potpisao novi ugovor sa Barselonom.



Ovu vest potvrdio je katalonski klub, a Mirotić je vernost Kataloncima produžio čak do juna 2025. godine.



On je odlično startovao i sezonu 2020/21, u proseku je ubacio 23 poena i 8,5 skokova na dve utakmice.



"Veoma sam srećan i zahvalan klubu na ovakvoj prilici i što sam potpisao novi ugovor. Zvuči lepo da do 2025. godine nosim ovaj dres, nadam se da će biti uz mnogo uspeha. Od mog dolaska, klub je pokazao poverenje u mene. Svi znaju da nije lako doći iz NBA, ali u Barsi sam dobio sve, uz strast, tu su i navijači koji me vole, dobra energija i iznenađen sam kako su me svi prihvatili", poručio je Mirotić po potpisu novog ugovora.

