Posle Partizana, Virtusu kola krenula nizbrdo, kako je Sale reagovao posle sinoćnje eliminacije?

Porazom od Partizana u Bolonji, ekipa Virtusa izgubila je prvo mesto u Grupi E Top 16 faze Evrokupa i ujedno dovela u pitanje i sam plasman u četvrtfinale, za šta će morati da se u poslednjem kolu bori sa Darušafakom.





Nedugo zatim, Virtus je poražen i od Tenerifa na ''Interkontinentalnom kupu'', a sinoć je eliminisan već u četvrtfinalu Kupa Italije.









Tom prilikom pomenuo je i sopstvenu odgovornost.





''Pre svega, čestitke Veneciji koja je iskoristila duže vreme za pripremu ove utakmice. To se posebno videlo u prvih pet minuta, gde su imali sve odgovore na našu igru.







Zadovoljan sam kako se moja ekipa borila, umalo smo uspeli da okrenemo meč u našu korist. Žao mi je što je Venecija otišla na 'plus 4' u produžetku, morao sam tada da zatražim tajm-aut, ali onda to nisam mogao da učinim u poslednjim sekundama meča.





Šteta, uspeli smo da se vratimo, na naš način, ali to nije bilo dovoljno. Protiv nas je bila ekipa sa velikim atletskim sposobnostima i to je i pokazala.





A ako nismo dobro ušli u utakmicu, to je moja greška i to sam rekao igračima, to znači da sam je loše pripremio. Navijači su nam pružili lepu podršku i dužnost mi je da im se zahvalim.







Žao mi je, ali ekipa sada mora da se odmori, možete videti da svaki put daju sve od sebe, ali i da su sada zaista umorni. Teodosić nikada ne odustaje, Marković je odigrao odlično, uprkos udarcu koji je dobio. Igrali smo ponosno, kao pobednički tim i zbog toga sam srećan'', istakao je Đorđević.