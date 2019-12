Posle novog poraza, Obradović suočen sa pitanjem zašto nije igrao Lovernj? Evo odgovora!

Fenerbahče nastavlja da razočarava, ređaju se porazi u Evroligi, a najnoviji, jedanaesti u 16 odigranih mečeva je pretrpljen večeras u Istanbulu, Obradovićevnastavlja da razočarava, ređaju se porazi u Evroligi, a najnoviji, jedanaesti u 16 odigranih mečeva je pretrpljen večeras u Istanbulu, u duelu sa ekipom Valensije (98:100)





Mnogi su se pitali zbog čega u sastavu Fenerbahčea nije bilo francuskog reprezentativca Žofrija Lovernja i to pitanje bilo je postavljeno i treneru Željku Obradoviću posle meča.





''To je bila moja odluka'', kratko je uzvratio Obradović.





Ipak, i pored poraza, u razgovoru sa novinarima nije previše kritikovao svoje igrače.





''Bila je to neverovatna utakmica. Igrali smo vrlo dobru košarku u prvom poluvremenu, i u većem delu drugog smo bili dobri. Ali, nekako nismo uspeli da iskontrolišemo utakmicu u finišu.





Prvi put ove večeri bio sam zadovoljan koncentracijom svojih igrača, naročito našom odbranom u prvom poluvremenu. Na kraju smo doneli neke pogrešne odluke i čudom smo uopšte ušli u produžetke.





U dodatnih pet minuta postojala je dobra prilika da dobijemo meč i ako imate sedam poena prednosti na oko minut do kraja, trebalo bi da je jednostavno pobediti. Previše stvari nam se dešava, ali zaita čestitam Valensiji. Borili su se do kraja i vrlo su dobar tim. Čestitam i mojim igračima, borili su se, ali protivnik je znao kako dadođe do pobede'', istakao je Obradović.