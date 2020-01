Posle Lovernjove objave ''lavina'' reakcija i Partizanovih i Fenerovih navijača!

Danima su navijači Partizana iščekivali njegov povratak u crno-bele redove, ali Žofri Lovernj je večeras potvrdio da će morati još neko vreme da sačekaju.

On za sada ostaje u Fenerbahčeu, ali u poruci na Tviteru nije odbacio mogućnost da se jednog dana ipak vrati u Partizan, gde je i stekao afirmaciju.

Partizan će, dakle, morati da se okrene nekim drugim rešenjima, kada je u pitanju pojačanje na centarskim pozicijama, a kako su na sve ovo reagovali navijači?

Odmah su počele da se ređaju reakcije i Partizanovih i Fenerbahčeovih navijača. I dok pristalice crno-belih žale zbog ovakvog raspleta, ipak poručuju francuskom košarkašu da je u Partizan uvek dobrodošao, dok navijači Fenerbahčea ističu kako i dalje veruju u Lovernjove mogućnosti.

U prilogu su neke od tih večerašnjih reakcija.



Žo,ZAUVEK NAŠ KAPITEN!Uvek dobrodošao SVOJOJ CRNO BELOJ KUĆI! pic.twitter.com/7YPCGpDzaM — zvonko zemun (@zvonko_zemun) January 6, 2020

Al nam ga suknu — Ćelavi (@_prepotenko_) January 6, 2020

Čekamo kapitena kad kod da dodje ❤️⚫⚪ — Filip (@prozor2003) January 6, 2020

WE KEEP WAITING. MAYBE ONE DAY, CAPTAIN — дими нога® (@sladolednamaca) January 6, 2020

Good luck ⬛⬜ captain! See you next year this time at home #KKPartizan — Branislav Todjer 🏴🏳️ (@BTodjer) January 6, 2020

We trust you 💛💙 — FENERLİ DE BRUYNE (@m_ayanoglu0) January 6, 2020

Lets forget whatever happened as personal and be back best way you can. We still have 17 games in Euroleague, team need you💪 — Fenerli Mert (@mert_baydar) January 6, 2020

We trust you Joffrey 💛💙 #FenerFamily — Umut (@alan__shearer) January 6, 2020