Ekipa Partizana želi da još jača uđe u nastavak sezone kako bi osvojila trofeje na domaćim poljima, ali će to biti izuzetno teško imajući u vidu snagu Crvene zvezde mts, Budućnosti, Cedevite Olimpije i Mornara.



Loš početak u ABA ligi zahteva i promene, pa i dolazak pojačanja, a da bismo videli nova lica u ekipi potreban je, pre svega, odlazak pojedinaca.



Prvi je to učinio Nemanja Gordić koji je pojačao Mornar, a odlazak je potvrđen i kod Stefana Jankovića.



Krilni centar praktično nije ni igrao ove sezone i sa njim će biti raskinut ugovor, videćemo samo pod kojim uslovima imajući u vidu da je potpisan do kraja sledeće sezone.