Poruka Zvezdinog trenera posle poraza: ''Nemojte ovo da zaboravite...'' Dodatni problem pred Albu

"Čestitke ekipi Žalgirisa, igrali su bolje i pametnije. Borili smo se koliko smo mogli i imali energije, nemojte da zaboravite da smo ostali bez nekoliko igrača, možda je mogao da se predvidi ovakav ishod", rekao je Šakota na konferenciji za medije.



Šakota je ocenio da je na utakmicu uticao sastav koji je imao, jer je morao da vodi računa o minutima koji igrači igraju.



"Možda se desio pad koncentracije u nekim momentima, a ja moram da vodim računa o minutaži. Ne mogu (Lorenca) Brauna da držim sve vreme u igri. Imaju vrhunskog trenera i u prekidima su napravili veliku seriju, koju smo mi trebali da prekidamo faulovima, a to nismo uradili. To je moja jedina zamerka", kazao je Šakota.



On se osvrnuo i na veoma gust raspored rveno-belih u evropskom takmičenju.



"Mislim da ću ući u jednu drugu temu. Nije ispalo fer da u duplom programu igramo dve utakmice u dva dana. Žalgiris i Alba imaju po tri dana i to je užasna prednost. Mi ovako ne možemo da napravimo trening i ostali smo bez dva igrača u poslednjoj utakmici, a od ranije smo bez Filipa (Čović) i Marka (Jagodić-Kuridža). Morali smo ozbiljno da shvatimo i utakmicu s Megom, tako da su ove dve ekipe u ozbiljnoj prednosti", rekao je Šakota.



On je kao glavnog igrača istakao Brauna i rekao da ponekad igra Crvene zvezde zavisi upravo od Amerikanca.



"Braun nema svežinu kao inače, nije bio siguran u svoje noge, da tako kažem. Juče je trenirao s problemima. Na neki način njegov kvalitet igre određuje u Evroligi kako ćemo da igramo. Nije to samo jedna stvar, zamerio sam im početak utakmice kada smo ih pustili da se razigraju i bili u minusu, kao i u trećoj četvrtini. Ta dva momenta su nas dovela do toga da uzgubimo samopouzdanje, a onda i tečnost koju smo imali na mnogo utakmica", rekao je trener Zvezde.



On je dodao i da njegovi igrači neće imati trening pred utakmicu s Albom, kao i da neće moći da računa na Dejana Davidovca i Marka Jagodić-Kuridžu.